2020-07-07T07:50:21+03:00
Общество

От неосторожного курения за полгода погибли 26 амурчан

При этом количество пожаров в Приамурье снизилось более чем на 20%
Лилия ПОДМОЛОДА
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Всего в прошедшем полугодии при пожарах в Приамурье погибли 43 человека. Фото: 28.mchs.gov.ruВсего в прошедшем полугодии при пожарах в Приамурье погибли 43 человека. Фото: 28.mchs.gov.ru
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В Амурской области увеличилось число травмированных людей при пожарах, об этом говорит статистика. Если в 2019 году были травмированы 26 человек, то за первое полугодие нынешнего - 30 человек.

Значительная доля пожаров, 1624, приходится на города и поселки городского типа, 538 из них зарегистрированы в Благовещенске. Среди основных причин возгораний лидирует неосторожное обращение с огнем - именно она зафиксирована в более чем 44 % пожаров, что составило 1432 случая, в том числе неосторожность при курении - 159 пожаров и детская шалость - 28.

- Согласно статистическим данным, в Приамурье за шесть месяцев 2020 года зарегистрировано 3196 пожаров, это на 831 пожар или 20,6 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Ущерб от пожаров составил более 123 миллионов рублей. Уменьшилось в текущем году и число погибших при пожаре людей. В 2019 за полугодие было 46 погибших, в этом - 43. Основной причиной пожаров с трагическими последствиями является неосторожное обращение с огнем при курении, по этой причине жизни лишились 26 человек, - рассказал Сергей Чебыкин, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Амурской области.

Значительное число пожаров, это 514 от общего числа, зарегистрировано в жилых домах и квартирах, надворных постройках и гаражах. В этом году от огня пострадали 84 транспортных средства, это на 25,4 % больше, чем за это же время прошлого года.

Подразделениями Государственной противопожарной службы за шесть месяцев текущего года при пожарах спасены 85 человек и материальные ценности на сумму более 702 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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