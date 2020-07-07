2020-07-07T09:01:20+03:00
Общество

В Благовещенске перекроют движение на улице Октябрьская

Участок откроют 14 июля в 20.00
Лилия ПОДМОЛОДА
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Будут строить водопровод к многоквартирному дому. Фото: Амурские коммунальные системыБудут строить водопровод к многоквартирному дому. Фото: Амурские коммунальные системы
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В четверг, 9 июля, с 9.00 в Благовещенске полностью перекроют улицу Октябрьскую между Новой и Мухина. Движение будет закрыто до 14 июля, 20.00.

Сотрудники Амурских коммунальных систем начнут строительство водопровода к многоквартирному жилому дому. На этом участке стартует монтаж водопроводной камеры на водопроводе диаметром 400 мм, расположенном по улице Октябрьская.

Пресс-служба АКС просит водителей принять информацию к сведению при планировании маршрута.

ИСТОЧНИК KP.RU

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