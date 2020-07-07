В Благовещенске перекроют движение на улице Октябрьская
Участок откроют 14 июля в 20.00
Будут строить водопровод к многоквартирному дому. Фото: Амурские коммунальные системы
Изменить размер текста:
В четверг, 9 июля, с 9.00 в Благовещенске полностью перекроют улицу Октябрьскую между Новой и Мухина. Движение будет закрыто до 14 июля, 20.00.
Сотрудники Амурских коммунальных систем начнут строительство водопровода к многоквартирному жилому дому. На этом участке стартует монтаж водопроводной камеры на водопроводе диаметром 400 мм, расположенном по улице Октябрьская.
Пресс-служба АКС просит водителей принять информацию к сведению при планировании маршрута.
ИСТОЧНИК KP.RU