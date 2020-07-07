В Амурской области коронавирусом заболели 28 человек
В Амурской области в установленном порядке лабораторно подтверждено 28 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщается на сайте регионального Роспотребнадзора.
В Благовещенске заболели 17 человек, в Тамбовском районе – четверо, в Райчихинске – двое, в Прогрессе, Свободном, Благовещенском, Ивановском и Мазановском районах – по одному человеку. Темп прироста за последние сутки составил 1,5%.
Таким образом, по состоянию на 7 июля с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 1917 случаев новой коронавирусной инфекции. Из заболевших на данный момент у 49,5% коронавирус отяжеляется пневмонией, у 37,3% - ОРВИ, у 13,2% - бессимптомная форма. 813 человек выписан из стационара с выздоровлением.
ИСТОЧНИК KP.RU