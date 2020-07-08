В Приамурье задержан чиновник администрации города Свободный

8 Июль 2020 2020-07-08T04:58:34+03:00

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Начальник отдела по градостроительству, архитектуре и капитальному строительству администрации города Свободный, Амурской области задержан по подозрению в превышении и злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, он выдал местной жительнице разрешение на ввод в эксплуатацию несуществующего здания.

По предварительной информации, в 2017 году он организовал выдачу местной жительнице разрешения на ввод в эксплуатацию объекта, строительство которого в действительности не производилось. Более того, оно не могло производиться на земле, которая ранее, по версии следствия, незаконно была отчуждена из муниципальной собственности.

Сейчас на земельном участке находится муниципальное здание дымохода котельной, которое никто не сносил, а по документам, выданным подозреваемым, здесь якобы создано административное здание и склады. Право собственности на несуществующие объекты, согласно сведениям Единого госреестра недвижимости, принадлежит местной жительнице.

В настоящее время обвиняемый помещен в изолятор, решается вопрос о мере пресечения для него.

ИСТОЧНИК KP.RU