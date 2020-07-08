2020-07-08T05:27:52+03:00
Политика

В Благовещенске зарегистрировали первого кандидата на должность мэра

Им стал директор муниципального предприятия Сергей Шимко
Ангелина КРОХМАЛЬ
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Выбрать мэра депутатам предстоит 23 июля. Фото: Благовещенская городская думаВыбрать мэра депутатам предстоит 23 июля. Фото: Благовещенская городская дума
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В Благовещенскую городскую думу поступили документы от первого кандидата для участия в конкурсе на пост мэра города. Им стал директор Муниципального центра международного сотрудничества Сергей Шимко.

Сергею Петровичу 62 года, родился в селе Любимое Ромненского района Амурской области. Получил образование в Хабаровском институте народного хозяйства по специальности «экономист», в 2002 году закончил Санкт-Петербургскую Северо-Западную академию государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление».

Уже 14 июля 2020 года состоится первый этап конкурса документов, а в ходе второго этапа конкурсная комиссия рассмотрит профессиональные и личные качества кандидатов на пост мэра и представит не менее двух кандидатур депутатам городской думы для голосования. Документы для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность мэра города Благовещенска будут принимать до четверга 9 июля.

На заседании думы 23 июля депутатам предстоит в ходе тайного голосования выбрать из представленных кандидатур мэра Благовещенска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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