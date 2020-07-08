ЧП в парке Благовещенска: Девочка застряла на аттракционе вниз головой

8 Июль 2020 2020-07-08T07:44:44+03:00

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Во вторник, 7 июля, в городском парке Благовещенска девочка застряла на экстремальном аттракционе «Джин», действующем по механизму маятника. Аттракцион не остановился по окончании времени катания, а когда его попытались затормозить, противовес перетянул на себя центр тяжести. В результате девочка зависла на высоте в пару метров вниз головой. Опустить кресло вниз удалось лишь через несколько минут.

Подробности происшествия «Комсомольской правде» рассказал оператор аттракциона Юрий Мухамедияров. По его словам, девочка даже не испугалась, так как высота конструкции не очень большая. Родители после произошедшего отшучивались и называли дочку «настоящим космонавтом». Причиной же поломки оператор называет дождь:

- Аттракцион работает на ременной передаче. Ремни резиновые и с началом осадков механизм дает сбой. Ребенок уже должен был завершить свое двухминутное катание, как пошел дождь. В это время девочка оказалась наверху. С ней ничего страшного не случилось, родители не паниковали. Я и еще трое работников сняли девочку с помощью веревки буквально за пару минут, - поделился Юрий Мухамедияров.

Другие сотрудники городского парка отмечают, что с первой каплей дождя все карусели и аттракционы должны закрываться. Но иногда погоду предсказать невозможно, поэтому подобные происшествия порой случаются.

Между тем, ситуацию на контроль взяла прокуратура Амурской области. По информации старшего помощника прокурора области по взаимодействию со СМИ Юлии Адушевой, предварительно установлено, что на экстремальный аттракцион «Джин» ребенок был допущен вопреки требованиям безопасности:

- Прокуроры проверят соблюдение требований безопасности при оказании развлекательных услуг, своевременность технического обслуживания аттракциона. По результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU