Обвиняемого в пропаганде терроризма заключили под стражу в Приамурье

8 Июль 2020 2020-07-08T07:57:48+03:00

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Сотрудники управления ФСБ России по Амурской области накануне задержали выходца из одной из стран ближнего зарубежья. По версии следствия, он был «вербовщиком» международной террористической организации «Исламское государство» (деятельность организации запрещена в России). Благовещенский городской суд заключил мужчину под стражу сроком на два месяца.

По версии следствия, основными задачами «вербовщика» являлись поддержка террористической деятельности, проводимой членами международной террористической организации и вовлечение в нее местных жителей и иностранных трудовых мигрантов с целью выезда для участия в боевых действиях за рубежом. За преступление, в котором обвиняется мужчина, предусмотрено наказание сроком до семи лет лишения свободы.

Также из представленного на судебном заседании материала следует, что обвиняемый является гражданином иностранного государства, на территории РФ находится временно, имеет временную регистрацию и место жительства на территории РФ, что свидетельствует об отсутствии у последнего прочных социальных связей по месту производства предварительного следствия. По месту работы он характеризуется неудовлетворительно, знаком со свидетелями по уголовному делу, с которыми совместно проживает.

- С учётом тяжести, характера и степени общественной опасности, обстоятельств преступления, в совершении которого обвиняется [этот мужчина], данных о его личности, первоначальной стадии расследования уголовного дела, у суда имеются достаточные основания полагать, что, оставаясь на свободе, [обвиняемый] может скрыться от органов предварительного следствия, а также оказать давление на свидетелей по уголовному делу, - говорится на сайте Благовещенского городского суда.

ИСТОЧНИК KP.RU