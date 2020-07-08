Мусоросортировочный завод «БлагЭко» нашел своего владельца
Министерство природных ресурсов Амурской области примет в областную собственность комплекс «БлагЭко». Во вторник, 7 июля, на объекте состоялось совещание под руководством первого заместителя мэра Благовещенска Олега Имамеева, также приняли участие директор ГБУ Амурской области «Экология» Василий Офицеров, представители подрядных организаций и структурных подразделений администрации города.
Мусороперерабатывающий завод уже долгое время находится в 99-процентной готовности. Главная причина простоя комплекса — это отсутствие эксплуатирующей организации.
- Невозможно запустить завод. А это нужно, чтобы заказчик принял работу по контракту, после чего остановить на время поиска такого предприятия. На сегодняшний день достигнута договоренность с региональным министерством природных ресурсов, что комплекс «БлагЭко» будет принят в областную собственность, и эксплуатирующая организация начнёт работу по сортировке бытового мусора, - пояснил Олег Имамеев.
Состояние объекта ухудшилось, в частности, необходимо провести повторную противопожарную обработку, восстановление откосов, очистку скважины и некоторые другие виды работ.
В ходе совещания принято совместное решение, что уже в середине августа должны быть проведены тестовые подключения всех систем, проверена работа котельной. После чего объект будет принят в областную собственность.
Помимо сортировки мусора «БлагЭко» имеет технологическое оборудование для компостирования, что способствует уменьшению общей мусорной массы. Кроме того, компост может быть использован при производстве различных абсорбентов, а также для создания плодородного гумуса для городских газонов и цветников.
ИСТОЧНИК KP.RU