Мусоросортировочный завод «БлагЭко» нашел своего владельца

8 Июль 2020 2020-07-08T10:35:12+03:00

Мусороперерабатывающий завод уже долгое время находится в 99-процентной готовности. Фото: www.instagram.com/blagoveshchensk.rf

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Министерство природных ресурсов Амурской области примет в областную собственность комплекс «БлагЭко». Во вторник, 7 июля, на объекте состоялось совещание под руководством первого заместителя мэра Благовещенска Олега Имамеева, также приняли участие директор ГБУ Амурской области «Экология» Василий Офицеров, представители подрядных организаций и структурных подразделений администрации города.

Мусороперерабатывающий завод уже долгое время находится в 99-процентной готовности. Главная причина простоя комплекса — это отсутствие эксплуатирующей организации.

- Невозможно запустить завод. А это нужно, чтобы заказчик принял работу по контракту, после чего остановить на время поиска такого предприятия. На сегодняшний день достигнута договоренность с региональным министерством природных ресурсов, что комплекс «БлагЭко» будет принят в областную собственность, и эксплуатирующая организация начнёт работу по сортировке бытового мусора, - пояснил Олег Имамеев.

Состояние объекта ухудшилось, в частности, необходимо провести повторную противопожарную обработку, восстановление откосов, очистку скважины и некоторые другие виды работ.

В ходе совещания принято совместное решение, что уже в середине августа должны быть проведены тестовые подключения всех систем, проверена работа котельной. После чего объект будет принят в областную собственность.

Помимо сортировки мусора «БлагЭко» имеет технологическое оборудование для компостирования, что способствует уменьшению общей мусорной массы. Кроме того, компост может быть использован при производстве различных абсорбентов, а также для создания плодородного гумуса для городских газонов и цветников.

ИСТОЧНИК KP.RU