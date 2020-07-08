В Амурской области подтверждено 27 новых случаев коронавируса

8 Июль 2020 2020-07-08T11:10:33+03:00

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В Приамурье лабораторно подтверждены 27 новых случаев коронавирусной инфекции. Как сообщает амурское управление Роспотребнадзора, с нарастающим итогом в регионе выявлено 1944 случаев COVID-19.

Лидеры по числу заболевших это: Благовещенск, где зарегистрировано семь новых заражений; Свободный, где выявлено шесть заболевших; Тында, где подтвердились три случая.

У заболевших почти в половине случаев вирус вызвал пневмонию. По данным Роспотребнадзора на 8 июля 844 человек выписаны из стационара с выздоровлением.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Новые случаи выявлены в следующих городах и районах:

г. Благовещенск +7

г. Свободный +6

г.Тында +3

пгт.Прогресс +3

г.Райчихинск +2

г.Белогорск +1

Ивановский район (Ивановка) +1

Мазановский район (Новокиевский Увал) +1

Серышевский район (Томское) +1

Сковородинский район (Сковородино) +1

Тындинский район (Олекма) +1

ИСТОЧНИК KP.RU