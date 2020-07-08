В Амурской области подтверждено 27 новых случаев коронавируса
В Приамурье лабораторно подтверждены 27 новых случаев коронавирусной инфекции. Как сообщает амурское управление Роспотребнадзора, с нарастающим итогом в регионе выявлено 1944 случаев COVID-19.
Лидеры по числу заболевших это: Благовещенск, где зарегистрировано семь новых заражений; Свободный, где выявлено шесть заболевших; Тында, где подтвердились три случая.
У заболевших почти в половине случаев вирус вызвал пневмонию. По данным Роспотребнадзора на 8 июля 844 человек выписаны из стационара с выздоровлением.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Новые случаи выявлены в следующих городах и районах:
г. Благовещенск +7
г. Свободный +6
г.Тында +3
пгт.Прогресс +3
г.Райчихинск +2
г.Белогорск +1
Ивановский район (Ивановка) +1
Мазановский район (Новокиевский Увал) +1
Серышевский район (Томское) +1
Сковородинский район (Сковородино) +1
Тындинский район (Олекма) +1
ИСТОЧНИК KP.RU