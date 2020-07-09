Ребёнок выпал из окна на седьмом этаже в Чигирях

Следователи просят амурчан помнить о детской безопасности. Фото: pixabay.com

Вечером 8 июля из окна на седьмом этаже дома по улице Тепличной в селе Чигири выпал мальчик 2015 года рождения. От полученных в результате падения травм ребёнок скончался.

По факту гибели мальчика Благовещенским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области проводится проверка. На месте происшествия работал следователь. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следственное управление СК РФ по Амурской области просит граждан, имеющих детей дошкольного возраста озаботиться их безопасностью: исключить случаи оставления детей одних в комнатах с открытыми окнами, установить на оконные рамы блокирующие устройства, исключающие возможность их самостоятельного открытия, исключить возможность бесконтрольного попадания детей на подоконники.