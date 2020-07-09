2020-07-09T04:45:45+03:00
Политика

Вторым кандидатом на должность мэра стал инженер и управленец

14 июля 2020 года состоится первый этап конкурса документов
Ангелина КРОХМАЛЬ
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Второй кандидат на должность мэра. Фото: blagduma.ruВторой кандидат на должность мэра. Фото: blagduma.ru
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В Благовещенской городской думе зарегистрирован второй кандидат на должность мэра. Участие в конкурсе примет коренной житель города Георгий Белик.

Георгию Игоревичу 36 лет, родом из города Благовещенск. Получил образование в Дальневосточном аграрном университете, квалификация «инженер», в 2013 году закончил обучение в Амурском государственном университете по Федеральной программе подготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства РФ по специальности «стратегический менеджмент». Георгий Белик работает директором ООО «Система».

7 июля для участия в конкурсе на пост мэра областной столицы зарегистрировали директора муниципального центра международного сотрудничества Сергея Шимко.

Напомним, что 14 июля состоится первый этап конкурса документов. Документы для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность мэра города Благовещенска будут принимать до четверга 9 июля.

23 июля депутаты в ходе тайного голосования выберут мэра Благовещенска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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