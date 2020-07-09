2020-07-09T06:02:37+03:00
Общество

Благовещенцы загадили русло реки Бурхановки различным мусором

Ангелина КРОХМАЛЬ
Поделиться:
Фото: instagram.com/blagoveshchensk.rf/Фото: instagram.com/blagoveshchensk.rf/
Изменить размер текста:

В Благовещенске ведется очистка русла реки Бурхановка. Специалисты, занятые на этой работе, извлекли из нее бесчисленное количество бытового мусора, в том числе автомобильные шины, доски, стиральную машинку.

В субботу, 4 июля, рабочие приступили к очистке русла на участке улицы Калинина в районе пересечения с Северной, где речка подмыла грунт. Работы начались со снятия слоя грунта, под которым был обнаружен дефект одной из водоотводных труб. Для проведения ремонтных работ потребовался демонтаж оголовка — соединяющей части подземных лотков с водоотводными трубами. В ходе обследования обнаружено большое скопление мусора, что затрудняло движение воды.

На сегодняшний день, специалисты продолжают расчищать лотки подземной части русла Бурхановки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Благовещенцы загадили русло реки Бурхановки различным мусором
Вторым кандидатом на должность мэра стал инженер и управленец
Ребёнок выпал из окна на седьмом этаже в Чигирях
В Амурской области подтверждено 27 новых случаев коронавируса
Мусоросортировочный завод «БлагЭко» нашел своего владельца
Обвиняемого в пропаганде терроризма заключили под стражу в Приамурье
ЧП в парке Благовещенска: Девочка застряла на аттракционе вниз головой
В Благовещенске зарегистрировали первого кандидата на должность мэра
В Приамурье задержан чиновник администрации города Свободный
В Амурской области коронавирусом заболели 28 человек
В Благовещенске перекроют движение на улице Октябрьская
От неосторожного курения за полгода погибли 26 амурчан
Виновника смертельного ДТП приговорили 2,5 годам лишения свободы в Приамурье
В Амурской области бывший сотрудник полиции подозревается в получении взятки
Коронавирусом в Приамурье за сутки заболели 29 человек
Минздрав Приамурья ответил на вопросы об обеспечении лекарствами детей-«смайликов»