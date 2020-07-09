Благовещенцы загадили русло реки Бурхановки различным мусором

9 Июль 2020 2020-07-09T06:02:37+03:00

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В Благовещенске ведется очистка русла реки Бурхановка. Специалисты, занятые на этой работе, извлекли из нее бесчисленное количество бытового мусора, в том числе автомобильные шины, доски, стиральную машинку.

В субботу, 4 июля, рабочие приступили к очистке русла на участке улицы Калинина в районе пересечения с Северной, где речка подмыла грунт. Работы начались со снятия слоя грунта, под которым был обнаружен дефект одной из водоотводных труб. Для проведения ремонтных работ потребовался демонтаж оголовка — соединяющей части подземных лотков с водоотводными трубами. В ходе обследования обнаружено большое скопление мусора, что затрудняло движение воды.

На сегодняшний день, специалисты продолжают расчищать лотки подземной части русла Бурхановки.

ИСТОЧНИК KP.RU