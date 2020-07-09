Заммэра Благовещенска Олег Имамеев поборется за кресло главы города

9 Июль 2020 2020-07-09T07:16:29+03:00

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Заместитель мэра Благовещенска Олег Имамеев стал третьим кандидатом на пост главы амурской столицы. Он подал необходимые документы в последний день приёма, 9 июля.

Олегу Гатаулловичу 46 лет, родился в селе Константиновка Амурской области. Получил образование по специальности «инженер-электрик» в Благовещенском сельскохозяйственном институте. С 1997 по 1999 год проходил службу в рядах Вооруженных сил РФ, в 2012 году завершил обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России по специальности «Государственное и муниципальное управление».

В 2005 года избирался депутатом Благовещенской городской думы. С сентября 2014 по июль 2019 года был депутатом Законодательного Собрания Амурской области VII созыва. В настоящее время Олег Имамеев - первый заместитель мэра Благовещенска.

Первый этап конкурса документов состоится 14 июля 2020 года. На втором этапе конкурсная комиссия рассмотрит профессиональные и личные качества кандидатов и представит депутатам городской думы не менее двух претендентов для голосования. А 23 июля 2020 года на заседании думы состоится тайное голосование, в ходе которого депутатам предстоит выбрать мэра Благовещенска.

ИСТОЧНИК KP.RU