На игровой площадке в Благовещенске семилетняя девочка серьезно травмировала палец

9 Июль 2020 2020-07-09T09:19:15+03:00

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Прокурор г. Благовещенска требует возбуждения уголовного дела по факту причинения вреда здоровью 7-летней девочке тренажером на игровой площадке во дворе одного из домов города.

В Благовещенске на детской площадке конструкция одного из тренажеров упала на палец девочки и повредила его. Как сообщает прокуратура Амурской области, ребенку потребовалась экстренная медицинская помощь.

Прокуратура установила, что тренажер, повредивший конечность ребенка, предназначен для детей в возрасте от 8 лет. Однако таблички, информирующей об установлении возрастного ограничения, на тренажере не было.

Материалы проверки направлены в следственный отдел по Благовещенску СУ СК РФ по Амурской области для возбуждения уголовного дела по ч. 2 ст. 238 УК РФ - выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU