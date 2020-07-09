За сутки в Приамурье выявили 31 пациента с коронавирусом

9 Июль 2020 2020-07-09T11:44:20+03:00

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В Амурской области подтвердился еще 31 случай новой коронавирусной инфекции, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. Где именно выявлены эти случаи, не уточняется. Таким образом, всего в регионе с начала пандемии заболели 1975 человек.

Также на сайте стопкоронавирус.рф указано, что за последние сутки в регионе умерли два человека. Всего от коронавируса в Приамурье скончались 22 человека.

Между тем, всего в России за прошедшие сутки выявлено 6509 заболевших, за все время пандемии число заразившихся составило 707 301. Однако и число выздоровевших растет: за сутки поправились 8805 россиян, а за все время – 481 316.

ИСТОЧНИК KP.RU