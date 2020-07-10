2020-07-10T04:02:06+03:00
Политика

За должность мэра Благовещенска поборются пять человек

Прием заявок завершен
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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Андрей Губенин. Фото - Благовещенская городская думаАндрей Губенин. Фото - Благовещенская городская дума
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В Благовещенске завершился прием документов для участия в конкурсе на должность мэра. Всего зарегистрировали пять кандидатов. О первых трёх «Комсомолка» сообщала ранее - это директор муниципального предприятия Сергей Шимко, инженер и управленец Георгий Белик, заместитель нынешнего мэра Олег Имамеев. Четвертым и пятым кандидатами стали Андрей Губенин и Максим Макаров.

Губенину Андрею Андреевичу 29 лет, родился в городе Райчихинске Амурской области. Андрей Андреевич получил образование в Благовещенском финансово-экономическом колледже — филиале финансового университета при Правительстве Российской Федерации, специальность «государственные и муниципальные финансы». Индивидуальный предприниматель.

Максим Макаров. Фото - Благовещенская городская дума

Максим Макаров. Фото - Благовещенская городская дума

Макарову Максиму Николаевичу 33 года, получил образование в Дальневосточном государственном аграрном университете, квалификация «зооинженер». С 2010 по 2011 годы проходил службу в рядах Вооруженных сил России. Работает генеральным директором ООО «МаксПромИнвест».

ИСТОЧНИК KP.RU

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