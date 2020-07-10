2020-07-10T04:44:45+03:00
Общество

Возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка уличным тренажером

Семилетняя девочка серьезно травмировала палец.
Ангелина КРОХМАЛЬ
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Девочка поранилась во дворе. Фото: pixabay.comДевочка поранилась во дворе. Фото: pixabay.com
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту, травмирования ребенка на детской площадке в Благовещенске, по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

30 июня при использовании тренажера на детской площадке одного из домов на улице Горького 7-летняя девочка получила серьезную травму пальца руки. На ребенка упала часть тренажера, который, как сообщала ранее прокуратура Амурской области, предназначен для детей старше 8 лет.

Результаты проверки по публикации в СМИ, а также материалы из органов прокуратуры, послужили поводом к возбуждению уголовного дела. Следствие даст правовую оценку действиям или бездействию лиц, ответственных за установку и безопасную эксплуатацию уличного тренажера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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