2020-07-10T05:35:38+03:00
Общество

В Амурской области ожидается 37 градусов жары

До конца следующей недели на территории области зафиксируется жаркая погода
Ангелина КРОХМАЛЬ
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Погода будет, как на курорте. Фото: pexels.comПогода будет, как на курорте. Фото: pexels.com
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С 11 по 17 июля на территории Амурской области ожидается жаркая погода с дневными температурами до 33 градусов со знаком плюс, местами по северо-западным районам от 35 до 37 градусов жары.

Прогноз погодных условий будет ежедневно корректироваться суточными прогнозами погоды, из-за крайней неустойчивостью атмосферных процессов, уточняют в Амурском гидрометцентре.

По предварительным прогнозам амурских синоптиков, значение УФ-индекса в это время будет велико. Ультрафиолетовые излучения могут привести к острым и хроническим последствиям для здоровья – для кожи, глаз, иммунной системы.

Ограничивайте время пребывания на полуденном солнце. Следите за индексом УФИ проявляйте благоразумие, пользуясь тенью. Носите защитную одежду: широкополые шляпы; плотную и просторную одежду, закрывающую как можно больше поверхности тела; солнцезащитные очки. Используйте солнцезащитные средства. И защищайте детей – они более чувствительны к опасным факторам окружающей среды

ИСТОЧНИК KP.RU

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