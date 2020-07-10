«У нас первая потеря»: В Амурской области умер врач скорой помощи с коронавирусом
В Благовещенске скончался врач городской станции скорой медицинской помощи Андрей Котенков. Умер врач-кардиолог в возрасте 58 лет. Об этом в своём инстаграм-аккаунте сообщил врач скорой помощи Олег Шульга:
- У нас первая потеря. Умер светлый человек, Андрей Николаевич Котенков. Наш врач кардиолог. Спас сотни жизней, но здоровье не выдержало... пневмония и ковид. Светлая память, коллега.
Глава Приамурья Василий Орлов выразил слова сожаления в связи с уходом из жизни медика.
- Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас печальная новость. Сегодня, к сожалению, есть первый погибший среди врачей. Врач-кардиолог Благовещенской станции скорой помощи Андрей Котенков. Мы выражаем искренние соболезнования семье и близким погибшего.
Расследование причины смерти еще продолжается. Как уточнил губернатор, в анамнезе погибшего был коронавирус.
ИСТОЧНИК KP.RU