Число заразившихся COVID-19 в Приамурье превысило 2 тысячи человек

10 Июль 2020 2020-07-10T10:48:26+03:00

В лидеры по числу заболевших опять выбились Благовещенск и Свободный. Фото: pixabay.com

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В Амурской области за сутки выявили 44 новых случая коронавируса. Почти половина – в Благовещенске, где вирус подхватил 21 человек. Ещё 12 случаев подтвердились в Свободном. В результате общее число заразившихся в регионе составило 2019 человек.

Почти половина заболевших страдают от пневмонии – 49,8%. У 37,6% пациентов наблюдаются симптомы ОРВИ, у 12,6% болезнь протекает бессимптомно. А 917 человек уже благополучно выздоровели от COVID-19.

Продолжают обследовать людей, контактировавших с заболевшими. Всего их 2074 человека, 2061 находятся на изоляции дома, 13 – в изоляторах. Обсерваторы в регионе пустуют.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Карта распространения COVID-19 в Приамурье*:

г. Благовещенск +21

г. Свободный +12

г. Тында +2

Мазановский район (с. Новокиевский Увал) +2

Октябрьский район (с. Екатеринославка) +2

Свободненский район (с. Новостепановка, п. Орлиный) +2

Сковородинский район (г. Сковородино) +2

Благовещенский район (с. Волково) +1

* Новые заболевшие за сутки по данным управления Роспотребнадзора Амурской области

ИСТОЧНИК KP.RU