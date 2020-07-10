Число заразившихся COVID-19 в Приамурье превысило 2 тысячи человек
В Амурской области за сутки выявили 44 новых случая коронавируса. Почти половина – в Благовещенске, где вирус подхватил 21 человек. Ещё 12 случаев подтвердились в Свободном. В результате общее число заразившихся в регионе составило 2019 человек.
Почти половина заболевших страдают от пневмонии – 49,8%. У 37,6% пациентов наблюдаются симптомы ОРВИ, у 12,6% болезнь протекает бессимптомно. А 917 человек уже благополучно выздоровели от COVID-19.
Продолжают обследовать людей, контактировавших с заболевшими. Всего их 2074 человека, 2061 находятся на изоляции дома, 13 – в изоляторах. Обсерваторы в регионе пустуют.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Карта распространения COVID-19 в Приамурье*:
г. Благовещенск +21
г. Свободный +12
г. Тында +2
Мазановский район (с. Новокиевский Увал) +2
Октябрьский район (с. Екатеринославка) +2
Свободненский район (с. Новостепановка, п. Орлиный) +2
Сковородинский район (г. Сковородино) +2
Благовещенский район (с. Волково) +1
* Новые заболевшие за сутки по данным управления Роспотребнадзора Амурской области
ИСТОЧНИК KP.RU