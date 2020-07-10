Четвертую проверку на безопасность прошел лагерь им Ю.А. Гагарина

10 Июль 2020 2020-07-10T10:52:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Инспекторы государственного пожарного надзора провели выездную проверку детского оздоровительного лагеря им. Ю.А. Гагарина. Все объекты были тщательно обследованы на предмет соблюдения требований пожарной безопасности под руководством начальника подразделения Алексея Гоманюка.

- За период с 2017 года по настоящее время в отношении данного лагеря это уже четвертая выездная проверка по контролю соблюдения требований пожарной безопасности. По результатам проверок грубых нарушений требований пожарной безопасности установлено не было, все выявленные нарушения «режимного» характера устранялись в ходе инспекций, либо в максимально кратчайшие сроки, - рассказывает Алексей Гоманюк.

Так как детские лагеря, относятся к объектам чрезвычайно высокого риска, профилактические проверки проводятся на регулярной основе. Все помещения и строения на территории лагеря, а это: пять спальных корпусов, столовая, административное здание, игровая, караоке, библиотека, три спортивные площадки и бассейн, оборудованы современными системами противопожарной защиты.

Как рассказывает генеральный директор МАУК «Общественно-культурный центр» Надежда Багрова:

- Каждое лето наш подшефный лагерь принимает около 750 детей, за исключением лета 2020 года, эпидемиологическая обстановка внесла свои коррективы. Естественно, что вопросы безопасности для нас в особом приоритете. За техническим состоянием средств пожарной автоматики организован постоянный контроль ответственными лицами. Наш персонал регулярно проходит противопожарные инструктажи, тренировки по эвакуации в случае возникновения пожара.

Помимо это, в каждой смене проводятся «Дни безопасности» с насыщенными конкурсами, викторинами и демонстрацией пожарной техники, сообщает Надежда Багрова

ИСТОЧНИК KP.RU