Благовещенск и Свободный в лидерах по приросту зараженных COVID-19

12 Июль 2020 2020-07-12T10:07:44+03:00

Амурская область уже давно превысила отметку в 2000 зараженных коронавирусом. Фото: @primzdrav25

За сутки в Амурской области выявлено 40 случаев коронавирусной инфекции

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По данным Управления Роспотребнадзора Амурской области, к 12 июля лабораторно подтверждено 40 новых случаев новой коронавирусной инфекции. Таким образом в регионе уже 2097 случаев COVID-2019.

Больше всего зараженных, по печальной традиции, оказалось в Благовещенске: сразу 15 человек. В Свободном коронавирус обнаружили у 10 человек, в Тынде выявлено трое человек с COVID-19. Плюсом найдены двое зараженных в Тындинском районе (поселок Олекма).

Еще 10 населенных пунктов Амурской области попали в статистику Роспотребнадзора. Коронавирус обнаружен в Благовещенском районе (п. Чигири), Белогорском районе (с. Васильевка), Завитинском районе (г. Завитинск), Ивановском районе (п. Анновка), Константиновском районе (п. Константиновка), Магдагачинском районе (п. Дактуй), Мазановском районе (с. Новокиевский Увал), Шимановске и г. Сковородино.

В итоге темп прироста за последние сутки составил 1,9 %. Показатель заболеваемости – 265,43 на 100 тысяч населения.

Приводят специалисты и ранжирование заболевших по течению заболевания: пневмония – 49,8 %, ОРВИ – 38,1 %, бессимптомная форма – 12.1 % Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 38,5 %.

К слову, 958 человек выписаны из стационара с выздоровлением.

ИСТОЧНИК KP.RU