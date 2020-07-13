В Благовещенске 13 июля простятся с погибшим врачом скорой помощи

13 Июль 2020 2020-07-13T04:57:21+03:00

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В понедельник, 13 июля, в Амурской области простятся с врачом благовещенской станции скорой помощи Андреем Котенковым. О смерти доктора стало известно в пятницу, 10 июля. Врач был заражён новой коронавирусной инфекцией, однако точная причина смерти сейчас устанавливается.

Напомним, о трагедии в своём инстаграм-аккаунте сообщил врач скорой помощи Олег Шульга. Также о смерти Андрея Котенкова сообщил в социальных сетях губернатор Амурской области Василий Орлов, выразив соболезнования родным и близким умершего. Свои соболезнования также выразила и. о. министра здравоохранения региона Светлана Леонтьева.

Между тем, в Амурской области зафиксировано уже 2097 случаев коронавируса. Их них 958 завершились выздоровлением, 22 – летальным исходом.

ИСТОЧНИК KP.RU