В Благовещенске матросы спасли утопающего

13 Июль 2020 2020-07-13T05:09:55+03:00

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В пятницу, 10 июля, на реке Зея был спасен юноша, которого захватило течением. К счастью, все обошлось. Утопающего успели вытащить из воды матросы-спасатели – Юрий Хижинский и Сергей Морозов.

Специалисты предупреждают, что во время отдыха на реках Амур, Зея и на других водоемах городского округа необходимо соблюдать правила безопасности на воде. Отдыхать только в местах массового отдыха, которые оборудованы спасательными постами.

Напоминаем, во время отдыха у водоемов запрещается, купаться в состоянии алкогольного опьянения. Плавать на досках, автомобильных камерах и надувных матрацах. А также допускать купание детей без присмотра взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU