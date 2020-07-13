В Благовещенске матросы спасли утопающего
В пятницу, 10 июля, на реке Зея был спасен юноша, которого захватило течением. К счастью, все обошлось. Утопающего успели вытащить из воды матросы-спасатели – Юрий Хижинский и Сергей Морозов.
Специалисты предупреждают, что во время отдыха на реках Амур, Зея и на других водоемах городского округа необходимо соблюдать правила безопасности на воде. Отдыхать только в местах массового отдыха, которые оборудованы спасательными постами.
Напоминаем, во время отдыха у водоемов запрещается, купаться в состоянии алкогольного опьянения. Плавать на досках, автомобильных камерах и надувных матрацах. А также допускать купание детей без присмотра взрослых.
ИСТОЧНИК KP.RU