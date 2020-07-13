2020-07-13T05:09:55+03:00
Общество

В Благовещенске матросы спасли утопающего

Его унесло течением
Мария КУЧМА
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Фото: администрация города БлаговещенскаФото: администрация города Благовещенска
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В пятницу, 10 июля, на реке Зея был спасен юноша, которого захватило течением. К счастью, все обошлось. Утопающего успели вытащить из воды матросы-спасатели – Юрий Хижинский и Сергей Морозов.

Специалисты предупреждают, что во время отдыха на реках Амур, Зея и на других водоемах городского округа необходимо соблюдать правила безопасности на воде. Отдыхать только в местах массового отдыха, которые оборудованы спасательными постами.

Напоминаем, во время отдыха у водоемов запрещается, купаться в состоянии алкогольного опьянения. Плавать на досках, автомобильных камерах и надувных матрацах. А также допускать купание детей без присмотра взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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