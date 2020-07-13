В Первомайском парке Благовещенска открывается инклюзивная детская площадка

13 Июль 2020 2020-07-13T08:00:22+03:00

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В рамках программы «Игра со смыслом» по строительству детских игровых парков, 17 июля в Первомайском парке официально начнет работу инклюзивная детская площадка.

Открытие игровых зон с немецким оборудованием стало возможно благодаря фонду «Обнаженные сердца», которым руководит филантроп и супермодель Наталья Водянова.

В парке расположены три игровые зоны для детей в возрасте от 1 года до 12 лет. Первая площадка рассчитана на малышей до шести лет и детей с расстройствами аутистического спектра. Вторая представляет собой веревочный парк для подвижных игр, а третья – комплекс «Вертолетная станция». Они предназначены для детей старше шести лет. Играть там смогут как здоровые, так и особенные дети.

ИСТОЧНИК KP.RU