В Первомайском парке Благовещенска открывается инклюзивная детская площадка
В рамках программы «Игра со смыслом» по строительству детских игровых парков, 17 июля в Первомайском парке официально начнет работу инклюзивная детская площадка.
Открытие игровых зон с немецким оборудованием стало возможно благодаря фонду «Обнаженные сердца», которым руководит филантроп и супермодель Наталья Водянова.
В парке расположены три игровые зоны для детей в возрасте от 1 года до 12 лет. Первая площадка рассчитана на малышей до шести лет и детей с расстройствами аутистического спектра. Вторая представляет собой веревочный парк для подвижных игр, а третья – комплекс «Вертолетная станция». Они предназначены для детей старше шести лет. Играть там смогут как здоровые, так и особенные дети.
ИСТОЧНИК KP.RU