Уголовное дело могут завести на кандидата в мэры Благовещенска
Кандидат в мэры Благовещенска Георгий Белик в своем инстаграм-аккаунте сообщил, что на него могут завести уголовное дело. По его словам, подробности должны объявить во вторник, 14 июля.
- Не могу утверждать, что это связанно с моей регистрацией, но знаю точно, что не делал ничего такого, за что можно было бы завести на меня уголовное дело. О дальнейшем развитии событий буду держать вас в курсе, - написал Георгий Белик в соцсетях.
Корреспондент «Комсомольской правды Благовещенск» поговорил с кандидатом и узнал, что пока Георгий Белик с делом не знаком – подробности он узнает при встрече со следователем.
ИСТОЧНИК KP.RU