2020-07-13T08:28:02+03:00
Общество

Уголовное дело могут завести на кандидата в мэры Благовещенска

Георгий Белик сообщил об этом на своей странице в социальных сетях
Полина ПАСЬКО
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Георгий Белик во время подачи документов для участия в конкурсе на пост мэра Благовещенска. Фото: blagduma.ruГеоргий Белик во время подачи документов для участия в конкурсе на пост мэра Благовещенска. Фото: blagduma.ru
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Кандидат в мэры Благовещенска Георгий Белик в своем инстаграм-аккаунте сообщил, что на него могут завести уголовное дело. По его словам, подробности должны объявить во вторник, 14 июля.

- Не могу утверждать, что это связанно с моей регистрацией, но знаю точно, что не делал ничего такого, за что можно было бы завести на меня уголовное дело. О дальнейшем развитии событий буду держать вас в курсе, - написал Георгий Белик в соцсетях.

Корреспондент «Комсомольской правды Благовещенск» поговорил с кандидатом и узнал, что пока Георгий Белик с делом не знаком – подробности он узнает при встрече со следователем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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