2020-07-13T09:45:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Соблюдение правил безопасности проверят на станции скорой помощи Благовещенска

Дополнительные меры будут приняты
Анна ВАЛЕРЬЕВА
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Фото: instagram.com/va.orlov/Фото: instagram.com/va.orlov/
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На станции скорой медицинской помощи Благовещенска второй день работают эпидемиологи – они проверяют наличие средств индивидуальной защиты (СИЗ) и обеспечение безопасности работы медиков. Об этом в своём инстаграм-аккаунте сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Губернатор также поблагодарил благовещенцев за «сигнал» - немало людей обратились к нему с просьбой разобраться с ситуацией на станции. Среди этих людей был и врач благовещенской станции скорой помощи Олег Шульга:

- Вчера я обратился к нашему губернатору напрямую о плачевном состоянии на станции, о заболевших сотрудниках, об использовании до дыр СИЗов, об «игноре» главврачом наших обращений, а также выпустил пост с маленьким примером об организации работы внутри коллектива, которая не дает нам шанса не заболеть. Реакция последовала незамедлительно. На станцию по горячим следам прибыла главный эпидемиолог и увидела весь этот ужас. Каковы будут выводы, я не знаю, - написал он в социальных сетях.

Проверка, по информации губернатора Василия Орлова, должна завершиться 13 июля. Дополнительные меры по её итогам будут приняты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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