Соблюдение правил безопасности проверят на станции скорой помощи Благовещенска
На станции скорой медицинской помощи Благовещенска второй день работают эпидемиологи – они проверяют наличие средств индивидуальной защиты (СИЗ) и обеспечение безопасности работы медиков. Об этом в своём инстаграм-аккаунте сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.
Губернатор также поблагодарил благовещенцев за «сигнал» - немало людей обратились к нему с просьбой разобраться с ситуацией на станции. Среди этих людей был и врач благовещенской станции скорой помощи Олег Шульга:
- Вчера я обратился к нашему губернатору напрямую о плачевном состоянии на станции, о заболевших сотрудниках, об использовании до дыр СИЗов, об «игноре» главврачом наших обращений, а также выпустил пост с маленьким примером об организации работы внутри коллектива, которая не дает нам шанса не заболеть. Реакция последовала незамедлительно. На станцию по горячим следам прибыла главный эпидемиолог и увидела весь этот ужас. Каковы будут выводы, я не знаю, - написал он в социальных сетях.
Проверка, по информации губернатора Василия Орлова, должна завершиться 13 июля. Дополнительные меры по её итогам будут приняты.
ИСТОЧНИК KP.RU