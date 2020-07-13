Коронавирус в Приамурье подхватили ещё 46 человек
В Амурской области, по информации на 13 июля, подтверждено 46 новых случаев коронавирусной инфекции.
Таким образом, по состоянию на 13.07.2020, с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 2143 случаев COVID-19. Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет. На данный момент с пневмонией находятся 50,1% людей, бессимптомная форма проходит у 11,8%. 968 человек выписаны из стационара с выздоровлением.
Проводятся мероприятия по лабораторному обследованию на новую коронавирусную инфекцию в отношении 1378 человек, бывших в контакте с заболевшими. Из них на изоляции по месту жительства находится 1464 человек, в изоляторах – 11.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Количество новых заболевших по городам и районам:
г. Благовещенск +22
г. Свободный +12
Завитинский район (г. Завитинск, с. Ленино) +2
г. Тында +1
пгт. Прогресс +1
Благовещенский район (п. Чигири) +1
Бурейский район (пгт. Бурея ) +1
Тамбовский район (с. Тамбовка) +1
Константиновский район (с. Константиновка) +1
Михайловский район (п. Поярково) +1
Мазановский район (с. Новокиевский Увал) +1
Октябрьский район (с. Екатеринославка) +1
Сковородинский район (г. Сковородино) +1
ИСТОЧНИК KP.RU