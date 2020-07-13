Коронавирус в Приамурье подхватили ещё 46 человек

13 Июль 2020 2020-07-13T10:04:04+03:00

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В Амурской области, по информации на 13 июля, подтверждено 46 новых случаев коронавирусной инфекции.

Таким образом, по состоянию на 13.07.2020, с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 2143 случаев COVID-19. Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет. На данный момент с пневмонией находятся 50,1% людей, бессимптомная форма проходит у 11,8%. 968 человек выписаны из стационара с выздоровлением.

Проводятся мероприятия по лабораторному обследованию на новую коронавирусную инфекцию в отношении 1378 человек, бывших в контакте с заболевшими. Из них на изоляции по месту жительства находится 1464 человек, в изоляторах – 11.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Количество новых заболевших по городам и районам:

г. Благовещенск +22

г. Свободный +12

Завитинский район (г. Завитинск, с. Ленино) +2

г. Тында +1

пгт. Прогресс +1

Благовещенский район (п. Чигири) +1

Бурейский район (пгт. Бурея ) +1

Тамбовский район (с. Тамбовка) +1

Константиновский район (с. Константиновка) +1

Михайловский район (п. Поярково) +1

Мазановский район (с. Новокиевский Увал) +1

Октябрьский район (с. Екатеринославка) +1

Сковородинский район (г. Сковородино) +1

ИСТОЧНИК KP.RU