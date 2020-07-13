Студентку наградили за спасение утопающего

13 Июль 2020 2020-07-13T11:35:58+03:00

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Студентка Алена Комарова была награждена нагрудным знаком «Горячее сердце» за спасение 20-летнего утопающего.

Прошлым летом девушка устроилась на временную работу продавцом мороженного в парке «Дружба». Как вспоминает Алена, в тот день было очень жарко, и как обычно, в такое время гуляло мало людей. Можно было увидеть только рыбаков, которые часто сидели возле одного из водоемов.

Все началось спонтанно, как рассказывает героиня. Девушка подошла из любопытства и увидела, что на середине водоема взрослый мужчина – один из рыбаков. Поблизости никого не оказалось, и Алена подбежала к берегу. После чего поплыла в его сторону. Она схватилась за то, что увидела – за руку, и потянула к берегу. Мужчина был где-то метр семьдесят ростом, довольно плотного телосложения. После приехал отряд МЧС и пострадавшему оказали первую помощь.

Данная награда вручается за неравнодушие и активную гражданскую позицию, бескорыстно пришедшим на помощь людям или преодолевшим трудные жизненные ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU