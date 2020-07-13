Рабочие Амурского ГПЗ взбунтовались из-за низкой зарплаты.

13 Июль 2020 2020-07-13T11:35:11+03:00

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В редакцию газеты «Комсомольская правда Благовещенск» прислали видео погрома, который устроили рабочие Амурского газоперерабатывающего завода. На кадрах видно, как они идут по коридорам с громкими криками, кидают предметы, срывают плакаты и картины. По сообщению нашего источника, работники недовольны снижением зарплаты.

В службе по связям с общественностью АГПЗ подтвердили, что это произошло на почве финансовых претензий некоторых сотрудников к руководству организации. Также корреспонденту «КП» рассказали, что погром был устроен на территории подрядной организации «Ренейссанс»:

- Участники инцидента, в результате которого офисным помещениям подрядной организации «Ренейссанс» был причинен ущерб, задержаны правоохранительными органами, проводится расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU