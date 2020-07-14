Губернатор Амурской области встретился с протестующими на газоперерабатывающем заводе

14 Июль 2020 2020-07-14T04:49:50+03:00

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Губернатор Амурской области Василий Орлов встретился с рабочими подрядной организации «Ренейссанс Хэви Индастриз», которые 13 июля устроили беспорядки на территории строительной площадки Амурского газоперерабатывающего завода.

Напомним, конфликт возник между работниками подрядной организации и ее руководством. У сотрудников и начальства возникли разногласия по вопросу возмещения расходов по оплате патентов на трудовую деятельность. Конфликт перерос в массовый погром – рабочие разнесли офис, находящиеся на территории машины и продуктовый супермаркет. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках).

Ситуацию прокомментировали в правительстве Амурской области:

- Компания «Ренейссанс Хэви Индастриз» своевременно и на постоянной основе получает оплату выполненных работ в рамках договорных обязательств по проекту. Компании, управляющие проектом, не имеют задолженностей перед подрядной организацией.

Также в правительстве сообщают, что к урегулированию конфликтной ситуации, в которой со стороны подрядной организации участвовало порядка 300 человек, были привлечены силы правоохранительных органов. В настоящий момент в Свободном ведутся переговоры с инициативной группой сотрудников «Ренейссанс» и руководством организации. Проводится расследование всех обстоятельств происшествия с участием органов правопорядка и региональных органов власти.

- В настоящее время ситуация находится под контролем подразделений органов внутренних дел, территория стройплощадки оцеплена. На место происшествия направлены следователи отдела по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты следственного управления, - уточняется на сайте следственного управления.

Кроме того, по публикациям в СМИ о фактах невыплаты заработной платы работникам подрядной организации организовано проведение доследственной проверки. В ходе проверки будет изучена бухгалтерская документация на предмет наличия задолженности и принято процессуальное решение.

Работы на строительной площадке продолжаются в штатном режиме. Так, ночью, шла доставка крупногабаритной колонны деметанизатора. Усилены меры безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU