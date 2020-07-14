Спасая ребенка, в реке Зея утонул мужчина

14 Июль 2020 2020-07-14T05:37:46+03:00

Неосторожность на воде может привести к трагедии. Фото: благовещенск.рф

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В понедельник, 13 июля, в районе поселка Зазейский на реке Зея купались без присмотра дети. Один ребенок начал тонуть, к счастью, поблизости оказались несколько человек, которые кинулись в воду за ребятами. В ходе спасения утонул мужчина.

Сообщается, что пока тело пропавшего не нашли. Поиски продолжаются.

Основными причинами гибели детей на воде являются: неумение плавать, оставление детей без присмотра, купание в запрещенных местах, несоблюдение температурного режима, а порой игнорирование правил поведения у воды и на воде.

Спасатели рекомендуют купаться только в местах массового отдыха, которые оборудованы спасательными постами. Помните, что невыполнение элементарных правил безопасности приводит к возникновению несчастных случаев.

ИСТОЧНИК KP.RU