Спасая ребенка, в реке Зея утонул мужчина
В понедельник, 13 июля, в районе поселка Зазейский на реке Зея купались без присмотра дети. Один ребенок начал тонуть, к счастью, поблизости оказались несколько человек, которые кинулись в воду за ребятами. В ходе спасения утонул мужчина.
Сообщается, что пока тело пропавшего не нашли. Поиски продолжаются.
Основными причинами гибели детей на воде являются: неумение плавать, оставление детей без присмотра, купание в запрещенных местах, несоблюдение температурного режима, а порой игнорирование правил поведения у воды и на воде.
Спасатели рекомендуют купаться только в местах массового отдыха, которые оборудованы спасательными постами. Помните, что невыполнение элементарных правил безопасности приводит к возникновению несчастных случаев.
ИСТОЧНИК KP.RU