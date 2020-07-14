В Благовещенске водитель сбил двух детей
Девочек доставили в больницу
Водитель не имел права управлять автомобилем. Фото: DeposutPhotos
Изменить размер текста:
Вчера, 13 июля, около 16.30 на автодороге по ул. Новотроицкое шоссе водитель сбил двух детей на пешеходном переходе. Пострадавшие – девочки 2009 года рождения - получили различные травмы, они доставлены в лечебное учреждение.
В пресс-службе управления МВД по Амурской области отметили, что водитель не имел права управления транспортным средством.
Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU