В Благовещенске водитель сбил двух детей

14 Июль 2020 2020-07-14T05:58:10+03:00

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Вчера, 13 июля, около 16.30 на автодороге по ул. Новотроицкое шоссе водитель сбил двух детей на пешеходном переходе. Пострадавшие – девочки 2009 года рождения - получили различные травмы, они доставлены в лечебное учреждение.

В пресс-службе управления МВД по Амурской области отметили, что водитель не имел права управления транспортным средством.

Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU