2020-07-14T05:58:10+03:00
Происшествия

В Благовещенске водитель сбил двух детей

Девочек доставили в больницу
Мария КУЧМА
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Водитель не имел права управлять автомобилем. Фото: DeposutPhotosВодитель не имел права управлять автомобилем. Фото: DeposutPhotos
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Вчера, 13 июля, около 16.30 на автодороге по ул. Новотроицкое шоссе водитель сбил двух детей на пешеходном переходе. Пострадавшие – девочки 2009 года рождения - получили различные травмы, они доставлены в лечебное учреждение.

В пресс-службе управления МВД по Амурской области отметили, что водитель не имел права управления транспортным средством.

Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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