В Амурской области COVID-19 за сутки заразились 42 человека

14 Июль 2020 2020-07-14T11:27:54+03:00

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За сутки новая коронавирусная инфекция подтвердилась у 42 человек в Амурской области. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. Региональное управление Роспотребнадзора подробную статистику на данный момент не предоставило.

Также на портале стопкоронавирус.рф сообщается, что число скончавшихся от новой коронавирусной инфекции в Приамурье выросло до 27 человек. Напомним, утром 14 июля правительство Амурской области информировало о 26 летальных исходов от COVID-19.

По данным портала, по числу заболевших коронавирусом Амурская область опережает четыре дальневосточных региона – Чукотский автономный округ (144 пациента), Магаданскую область (1068 больных), Еврейскую автономию (487 заболевших) и Сахалинскую область (1507 заразившихся).

ИСТОЧНИК KP.RU