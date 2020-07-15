2020-07-15T04:59:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Василий Орлов: Назрело решение по смене главного врача на станции скорой помощи Благовещенска

Решение о смене главврача благовещенской «скорой» принял губернатор Амурской области
Вера ПОПКОВА
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Итоги проверки Благовещенской станции скорой помощи
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Василий Орлов отреагировал на обращения сотрудников благовещенской станции скорой помощи о недостаточном обеспечении безопасности медиков. Губернатор Амурской области распорядился снять с должности главного врача. После жалоб сотрудников на сложные условия работы, не оставляющие «шансов не заболеть COVID-19», в учреждении была проведена проверка. По ее итогам были найдены замечания к работе «скорой» в период пандемии коронавируса.

— Несколько слов по благовещенской станции скорой помощи. Там проведена выездная проверка, прикреплен внештатный эпидемиолог, он будет сопровождать работу станции скорой помощи в течение всей эпидемии. Да, есть замечания. По средствам индивидуальной защиты — их в достаточном количестве. Более того, по заявкам станции скорой помощи докупаем необходимое. Дополнительно будут сформированы выездные бригады на базе поликлиник. Также назрело решение по смене главного врача. В ближайшее время Минздрав Амурской области озвучит кандидатуры, — рассказал своём инстаграм-аккаунте Василий Орлов.

Как сообщалось ранее, эпидемиологическая проверка была инициирована после обращения одного из врачей скорой помощи к главе региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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