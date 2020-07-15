2020-07-15T05:32:40+03:00
Общество

Парад Победы в Благовещенске запланирован на сентябрь

Мероприятия в честь 75-ой годовщины окончания Второй мировой войны пройдут в Благовещенске со 2 по 5 сентября.
Вера ПОПКОВА
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День Победы отпразднуют, несмотря на пандемию. Фото: благовещенск.рфДень Победы отпразднуют, несмотря на пандемию. Фото: благовещенск.рф
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Благовещенск готовится отпраздновать 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны, которая перенесена на 3 сентября. Мероприятия, посвященные этому событию, пройдут в городе со 2 по 5 сентября. В зависимости от эпидемиологической обстановки, часть из них при необходимости переведут в малоконтактный формат. Как отмечает пресс- служба администрации города Благовещенска, все ветераны, в том числе участники боевых событий 1945 года на Дальнем Востоке, получат адресные поздравления.

В понедельник, 13 июля, в администрации Благовещенска, состоялось заседание оргкомитета, где обсудили программу мероприятий.

На данном этапе планируется, что в переулке Святителя Иннокентия в районе областного краеведческого музея будет организована выставка военной техники. Всего будет представлено около 20 единиц спецмашин. Также планируется провести церемонию возложения цветов к бронекатеру Амурской Краснознаменной флотилии и Торжественную церемонию возложения венка и цветов к памятнику воинам-амурцам, павшим в годы Великой Отечественной войны.

Ожидается, что особенностью церемонии на площади Победы станет закладка четырех капсул с землей городов-героев (Мурманск, Тула, Смоленск и Минск). Закладка капсул пройдет в рамках проекта областной общественной организации «За развитие региона». В настоящее время на постаменте у «огня памяти» земли этих городов-героев нет. Для проведения церемонии на площади Победы планируется установить два больших экрана размером 2 на 3 метра, чтобы благовещенцы смогли увидеть историческое событие вблизи, в случае улучшения эпидобстановки.

На четверг, 3 сентября, запланирован тожественный парад военной техники и прохождение войск Благовещенского гарнизона по улице Ленина.

Кроме того, обсуждается организация ещё двух традиционных мероприятий – торжественного прохождения пограничных катеров по реке Амур и патриотической акции «Цветы на воде».

На заседании решали и возможность проведения вечернего концерта с участием оркестра «АмурДжазБэнд» и творческих коллективов города. Предлагается также организовать праздничный салют.

В субботу, 5 сентября, предлагается провести два мероприятия: военно-историческую реконструкцию, посвященную событиям августа 1945 года, в парке Дружбы и концертную программу «Победный привал», которую готовит ОКЦ.

В целом в Благовещенске запланированы около 150 мероприятий, посвященных годовщине окончания Второй мировой войны. В том числе классные часы, уроки мужества в образовательных организациях, дворовые праздники, презентации издательских проектов – альбома рассказов о многонациональной Победе, альманаха о ветеранах села Белогорье, книге для детей о наградах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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