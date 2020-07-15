2020-07-15T05:51:59+03:00
Происшествия

Большой набор мер экономической поддержки предложили рабочим Амурского ГПЗ

Ранее они устроили погром из-за разногласий с руководством
Вера ПОПКОВА
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Губернатор побывал на площадке АГПЗ, где произошли беспорядки. Фото: правительство Амурской областиГубернатор побывал на площадке АГПЗ, где произошли беспорядки. Фото: правительство Амурской области
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Во вторник, 14 июля, губернатор Амурской области Василий Орлов побывал на площадке Амурского ГПЗ. Глава области встретился с рабочими, провел совещания с представителями руководства компаний, ведущих строительство, и с сотрудниками правоохранительных и контролирующих органов.

- Рабочим предложен большой набор мер экономической поддержки. Это и компенсационные выплаты за пребывание на карантине, и единовременная выплата оклада тем, кто был на вахте 6 и более месяцев. Компания «Ренейссанс» такие меры предоставляет. Понятно, что сейчас вопрос перевахтовки в связи с пандемией стоит очень остро, границы стран закрыты, рабочие устают. Мы рассчитываем на то, что существующие противоречия будут разрешены, - отметил губернатор Василий Орлов.

Несмотря на протесты, основные строительные работы на площадке продолжаются в штатном режиме. На проекте трудятся порядка 29 тысяч строителей. На территории вахтовых посёлков продолжают работать сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, накануне были осуществлены противоправные действия со стороны работников подрядной организации, в результате которых был нанесен ущерб ряду бытовых и административных помещений данной организации. Причиной возникновения конфликтной ситуации стали разногласия между сотрудниками компании и её руководством по вопросам дополнительного финансового вознаграждения.

Вместе с тем правовую оценку инициаторам и активным участникам массовых беспорядков дадут следственные и надзорные органы. На месте работают представители следственного управления СК РФ и прокуратуры. По факту произошедшего уже возбуждены два уголовных дела - по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках), а также по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

ИСТОЧНИК KP.RU

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