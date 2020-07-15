15 Июль 2020 2020-07-15T09:04:42+03:00

Водолазы Амурского центра ГЗ и ПБ рассказали о трагедии на реке в районе поселка Зазейский

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Во вторник, 14 июля водолазная группа областного поисково-спасательного отряда целый день искала утонувшего мужчину в районе поселка Зазейский. Поиски пока не принесли результатов.

Водолазы Амурского центра обеспечения гражданской защиты и пожарной безопасности Амурской области рассказали подробностях трагедии на реке Зея ссылаясь на слова очевидцев.

По словам очевидцев, мужчина с детьми отдыхал на отмели, которая находилась в 200 метрах от берега реки. Один из детей купаясь, оступился на краю «косы» и начал тонуть. Второй ребенок побежал ему на помощь и тоже не смог выбраться из воды. Тогда двое взрослых пришли ребятам на помощь: они помогли им выбраться на берег. Один из мужчин после происшествия долго боролся с течением и ушел под воду.

Следующим утром областные водолазы на катере добрались до места происшествия и после необходимых приготовлений приступили к поискам мужчины под водой. С помощью очевидцев происшествия, амурскими водолазами была составлена примерная схема для поисков мужчины. Два первых спуска были осуществлены с берега, водолаз провел под водой два часа и исследовал дно реки на расстоянии 70 метров от берега.

Видя, что поиски не дают результатов, спасатели решили проверить дно возле отмели, где произошла трагедия

Условия работы сложные – вода теплая, течение на поверхности – больше метра, а вот на дне – небольшое. Видимость под водой – полметра, плюс дно не ровное, с ямами, – рассказал начальник водолазной станции областного ПСО Дмитрий Селезнев.

Всего за вчерашний день водолазы областного ПСО исследовали примерно 5000 кв.м. под водой.

С начала года в области зарегистрировано 23 происшествия на воде, спасено 14 человек, погибло 17, из них – двое детей.

ИСТОЧНИК KP.RU