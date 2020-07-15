2020-07-15T09:21:46+03:00
Общество

Шесть автобусных маршрутов временно изменят схемы движения в Благовещенске

Причина - в ремонте дорог
Вера ПОПКОВА
Поделиться:
Сколько автобусы будут ездить по новым маршрутам, не уточняется. Фото: благовещенск.рфСколько автобусы будут ездить по новым маршрутам, не уточняется. Фото: благовещенск.рф
Изменить размер текста:

В связи с проведением дорожных работ на пересечении улицы Ленина и улицы Пионерская в Благовещенске на время изменится схема движения общественного транспорта.

Так, с пятницы, 17 июля, движение общественного транспорта будет осуществляться по следующим схемам:

Маршрут №К, 11: - ул. Ленина – ул. Трудовая – ул. Зейская – пер. Святителя Иннокентия – ул. Ленина – далее по утвержденному маршруту.

Маршрут №7: - ул. Горького – ул. Зейская – пер. Святителя Иннокентия – ул. Ленина – далее по утвержденному маршруту.

Маршруты №№ 2, 5, 39: - ул. 50 лет Октября – ул. Зейская – пер. Святителя Иннокентия – ул. Ленина – далее по утвержденному маршруту.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Опять 42: В Приамурье подтвердились новые случаи COVID-19
Шесть автобусных маршрутов временно изменят схемы движения в Благовещенске
Водолазы Амурского центра ГЗ и ПБ рассказали о трагедии на реке в районе поселка Зазейский
Большой набор мер экономической поддержки предложили рабочим Амурского ГПЗ
Парад Победы в Благовещенске запланирован на сентябрь
Василий Орлов: Назрело решение по смене главного врача на станции скорой помощи Благовещенска
В Амурской области COVID-19 за сутки заразились 42 человека
В Благовещенске водитель сбил двух детей
Спасая ребенка, в реке Зея утонул мужчина
Губернатор Амурской области встретился с протестующими на газоперерабатывающем заводе
Рабочие Амурского ГПЗ взбунтовались из-за низкой зарплаты
Студентку наградили за спасение утопающего
Коронавирус в Приамурье подхватили ещё 46 человек
Соблюдение правил безопасности проверят на станции скорой помощи Благовещенска
Уголовное дело могут завести на кандидата в мэры Благовещенска
В Первомайском парке Благовещенска открывается инклюзивная детская площадка
В Благовещенске матросы спасли утопающего
В Благовещенске 13 июля простятся с погибшим врачом скорой помощи
Благовещенск и Свободный в лидерах по приросту зараженных COVID-19
Завершена прокурорская проверка по делу «перевала Дятлова»
Четвертую проверку на безопасность прошел лагерь им Ю.А. Гагарина
Число заразившихся COVID-19 в Приамурье превысило 2 тысячи человек
«У нас первая потеря»: В Амурской области умер врач скорой помощи с коронавирусом
В Амурской области ожидается 37 градусов жары
Возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка уличным тренажером
За должность мэра Благовещенска поборются пять человек