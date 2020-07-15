Шесть автобусных маршрутов временно изменят схемы движения в Благовещенске

15 Июль 2020 2020-07-15T09:21:46+03:00

Сколько автобусы будут ездить по новым маршрутам, не уточняется. Фото: благовещенск.рф

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В связи с проведением дорожных работ на пересечении улицы Ленина и улицы Пионерская в Благовещенске на время изменится схема движения общественного транспорта.

Так, с пятницы, 17 июля, движение общественного транспорта будет осуществляться по следующим схемам:

Маршрут №К, 11: - ул. Ленина – ул. Трудовая – ул. Зейская – пер. Святителя Иннокентия – ул. Ленина – далее по утвержденному маршруту.

Маршрут №7: - ул. Горького – ул. Зейская – пер. Святителя Иннокентия – ул. Ленина – далее по утвержденному маршруту.

Маршруты №№ 2, 5, 39: - ул. 50 лет Октября – ул. Зейская – пер. Святителя Иннокентия – ул. Ленина – далее по утвержденному маршруту.

ИСТОЧНИК KP.RU