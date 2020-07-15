Шесть автобусных маршрутов временно изменят схемы движения в Благовещенске
В связи с проведением дорожных работ на пересечении улицы Ленина и улицы Пионерская в Благовещенске на время изменится схема движения общественного транспорта.
Так, с пятницы, 17 июля, движение общественного транспорта будет осуществляться по следующим схемам:
Маршрут №К, 11: - ул. Ленина – ул. Трудовая – ул. Зейская – пер. Святителя Иннокентия – ул. Ленина – далее по утвержденному маршруту.
Маршрут №7: - ул. Горького – ул. Зейская – пер. Святителя Иннокентия – ул. Ленина – далее по утвержденному маршруту.
Маршруты №№ 2, 5, 39: - ул. 50 лет Октября – ул. Зейская – пер. Святителя Иннокентия – ул. Ленина – далее по утвержденному маршруту.
ИСТОЧНИК KP.RU