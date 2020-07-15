2020-07-15T10:20:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Опять 42: В Приамурье подтвердились новые случаи COVID-19

Всего в регионе заразились 2227 человек
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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В региональном Роспотребнадзоре отмечают, что растёт число заболевших с пневмонией. Фото: pixabay.comВ региональном Роспотребнадзоре отмечают, что растёт число заболевших с пневмонией. Фото: pixabay.com
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В Амурской области выявили 42 новых случая коронавирусной инфекции. Из них 16 случаев – в Благовещенске, 12 – в Свободном, 5 – в Тынде. Также заболели три жителя Благовещенского района (с. Среднебелое, с. Чигири), трое из Октябрьского района (с. Екатеринославка), по одному человеку в Белогорске, Прогрессе и селе Константиновка.

В результате, по последним данным, в Приамурье выявлено в общей сумме 2227 случаев коронавируса. Из них 1049 завершились выздоровлением. Количество летальных исходов – 32, из них 66% приходится на людей старше 65 лет.

Темп прироста заболевших незначительно снизился. Если 14 июля он составлял 2%, то сегодня, 15 июля, - 1,9%. Примерно у половины пациентов наблюдается пневмония, таких 50,2%. У 38,4% заболевание сопровождается симптомами ОРВИ, у 11,4% протекает бессимптомно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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