2020-07-16T03:46:59+03:00
Общество

В Благовещенске перекрыли несколько улиц

И перекроют ещё
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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Между тем, ремонт на Ленина продолжается. Фото: благовещенск.рфМежду тем, ремонт на Ленина продолжается. Фото: благовещенск.рф
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В амурской столице с 16 по 31 июля полностью перекрыли отдельные участки улиц Октябрьской, Свободной и Высокой. Ещё несколько улиц планируется перекрыть в ближайшие дни, все – из-за масштабной ремонтной кампании.

Так, участок улицы Октябрьской между Театральной и Политехнической до конца месяца закрыли из-за аварийно-восстановительных работ на ливневой канализации. На аналогичный срок для устройства наружных инженерных сетей перекрыли улицу Свободную на участке от дома на Свободной, 199, до улицы Богдана Хмельницкого, а также улицу Высокую от дома по адресу Высокая, 202, до улицы Шевченко.

В субботу, 18 июля, с 07.00 для движения закроют проезжую часть Игнатьевского шоссе между Тепличной и Василенко. Там будут прокладывать ливневую канализацию, закончить планируют на следующий день – 19 июля в 07.00. А с 20 по 27 июля перекроют подъезд к частным домам по адресам: ул. Лазо 94/15 и 94/24. В этом районе будут ремонтировать наружные инженерные сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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