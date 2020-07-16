В Благовещенске ищут подрядчика для нового пассажирского терминала в аэропорту

16 Июль 2020 2020-07-16T04:29:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Амурской области Василий Орлов посетил стройплощадку аэропорта Благовещенска и взлетно-посадочной полосы. Так же глава региона провел заседание штаба с руководителями минтранса области, аэропорта и подрядных организаций. В ходе обсуждения подняли и вопрос строительства пассажирского терминала.

- Есть небольшое отклонение от графика работы, что связано с обильными осадками, прошедшими в июне, подрядчик заверяет, что нарастит темпы строительства. В этом году освоение средств составит порядка 1 миллиарда рублей, всего на реконструкцию аэропортового комплекса и ВПП планируется направить 4,6 млрд. руб. Финансирование из федерального бюджета осуществляется своевременно, - сказал Василий Орлов.

На площадке будущей взлетно-посадочной полосы полностью выполнены подготовительные работы – вырублен лес и кустарники. Строители продолжают работать с грунтом, засыпают канавы, готовят временные дороги. Идут отделочные работы в здании контрольно-пропускного пункта, укладывается фундамент аварийно-спасательной станции.

- На месте будущего перрона и площадки противообледенительной защиты самолетов ведется подготовка к работам, снят асфальт и идет выемка грунта. Параллельно идет прокладка электрокабеля и установка фундамента трансформаторной подстанции, - рассказал руководитель проекта АО «Гидроэлектромонтаж» Евгений Малофеев.

На сегодняшний день на объекты завезено почти 20 тыс. кубометров грунта, на временные дороги и сооружения - еще 75 тыс. кубометров грунта. Общее число кубометров грунта на площадки в этом году составит 1 млн. кубометров. Всего на объектах задействовано 60 работников и 36 единиц техники.

Также на совещании рассказали что для работников уже готов вахтовый поселок. Ожидается, что на работу привлекут от 70 до 80 амурчан. Резко увеличить число сотрудников подрядные организации планируют осенью.

Одним из вопросов обсуждения был вопрос строительства пассажирского терминала.

- Создание нового здания терминала обсуждается на протяжении полутора лет. На сегодняшний день объявлен конкурс на заключение концессионного соглашения. Все крупные компании этой отрасли заинтересовались нашим предложением. 27 августа планируется провести вскрытие конвертов конкурсантов с предложениями по созданию терминала. После рассмотрения к ноябрю будет определен инвестор и заключено соглашение. В течение первого года изготовят проектную документацию, еще через два года возведут новое здание аэровокзального комплекса, которое включит в себя новый международный терминал, - сказал Василий Орлов.

ИСТОЧНИК KP.RU