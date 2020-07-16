2020-07-16T05:11:14+03:00
Происшествия

Сотрудники управления уголовного розыска нашли убитой пропавшую год назад женщину

Все это время её тело лежало в коллекторе
Вера ПОПКОВА
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Мужчина сознался в убийстве и рассказал, где спрятал тело. Фото: pexels.comМужчина сознался в убийстве и рассказал, где спрятал тело. Фото: pexels.com
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Сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Амурской области установили подозреваемого в убийстве амурчанки, пропавшей год назад. Как оказалось, женщину убил, а тело спрятал житель города Благовещенска. На данный момент мужчина отбывает наказание за совершение другого преступления.

Сообщение о пропаже женщины поступило в августе прошлого года. Ее родственница сообщила, что уже несколько месяцев сестра не выходит на связь и нет никакой информации о ее местонахождении. Поиски не привели к результату, следственные органы возбудили уголовное дело по статье «убийство».

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативниками было установлено последнее место проживания амурчанки, а также информация о возможной причастности к исчезновению женщины ее сожителя, уже отбывающего наказание в исправительной колонии за другое преступление.

На допросе мужчина признался в том, что избил женщину, в результате чего она скончалась. После этого принял меры к сокрытию следов преступления и спрятал тело в заброшенном коллекторе.

В среду, 8 июля, в указанном месте было обнаружено и извлечено тело жертвы. По информации амурского следственного управления, потерпевшая, некоторое время жила у подозреваемого. В один из дней апреля 2019 года во время распития спиртного между ними произошла ссора, закончившаяся убийством.

Следственным отделом города Благовещенск возбуждено уголовное дело по статье убийство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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