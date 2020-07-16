Двое амурских выпускников на 100 баллов сдали ЕГЭ по информатике

16 Июль 2020 2020-07-16T05:32:52+03:00

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Стали известны результаты первых единых государственных экзаменов, которые выпускники сдавали 3 июля. В этот день школьники сдавали три предмета: географию, литературу и информатику и ИКТ. По третьей дисциплине двое выпускников из Белогорска и Завитинска набрали по 100 баллов.

- Я, конечно, очень рад. Много готовился и самостоятельно, и с учителем. Завершение учебного года было непростым, мы учились в дистанционном режиме, но я хочу сказать, что в какой-то степени это даже помогло нам, выпускникам, поскольку было больше времени на дополнительную подготовку, на то, чтобы сконцентрироваться, - поделился выпускник белогорской школы №4 Владимир Хмелев. – Помимо информатики я еще сдавал русский язык и профильную математику. Планирую поступать в Новосибирский вуз на факультет математики и информатики или математики и компьютерной науки. В будущем хочу получить ученую степень.

Большое волнение за своих детей испытывают родители – они активно помогали выпускникам во время подготовки к экзаменам, и теперь оказывают психологическую поддержку в период ожидания результатов.

- Экзамены прошли в спокойной обстановке, никаких претензий к организации нет. Сын сдавал информатику, профильную математику, русский язык и физику. Планирует поступать в Дальневосточный федеральный университет во Владивостоке по направлению прикладная математика и информатика», - рассказал Сергей Доманский, отец стобалльника из завитинской школы №1 Игоря Доманского.

На экзамене по информатике в числе тех, кто не показал максимальный результат, но был близок к заветным 100 баллам, - двое человек (г. Благовещенск), на ЕГЭ по литературе насчитывается четверо «высокобалльников» (г. Благовещенск, Белогорск, Благовещенский район), по географии – один (г. Благовещенск).

Напомним, 3 июля вместо 859 человек, которые были ранее заявлены, на испытания явилось вдвое меньше. В связи с тем, что в этом году ЕГЭ проводится не для всех, а только для тех выпускников, которые собираются поступать в вузы, такой расклад был ожидаем.

Следующие результаты экзаменов придут не позднее 20 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU