Прокурор области встретился с работниками Амурского газоперерабатывающего завода

16 Июль 2020 2020-07-16T07:52:02+03:00

Ранее они устроили беспорядки на стройке из-за разногласий с руководством компании-подрядчика

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В среду, 15 июля, прокурор Амурской области Руслан Медведев встретился с сотрудниками предприятий-подрядчиков строительства Амурского газоперерабатывающего завода.

Прокурор разъяснил иностранными работниками и его руководству, требования трудового законодательства и сообщил о предварительных результатах прокурорской проверки по фактам незаконного удержания денежных средств из зарплаты рабочих.

В свою очередь работники завода пожаловались на бытовые условия проживания, рассказали о нарушениях законодательства при трудоустройстве. При встрече присутствовал переводчик, поэтому все иностранные граждане могли говорить на родном языке. Так же иностранным сотрудникам оказана помощь в написании обращений в прокуратуру.

По каждому обращению будет проведена проверка с привлечением контролирующих органов, результаты разрешения обращений прокурор взял на личный контроль. Ответы с результатами проверки работники получат в ближайшее время.

Во время встречи с представителями ООО «Ренейссанс Хэви Индастриз» прокурор области потребовал незамедлительно устранить допущенные нарушения и предупредил об установленной законом ответственности.

В настоящее время на Амурском ГПЗ согласован порядок работы временной приемной прокурора области по вопросам нарушений прав работников.

Напомним, накануне были осуществлены противоправные действия со стороны работников подрядной организации, в результате которых был нанесен ущерб ряду бытовых и административных помещений данной организации. Причиной возникновения конфликта стали разногласия между сотрудниками компании и ее руководством по вопросам дополнительного финансового вознаграждения.

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ИСТОЧНИК KP.RU