Амурские активисты выявили небезопасные для детей объекты в Благовещенске

16 Июль 2020 2020-07-16T09:07:15+03:00

Тут вам и заброшенные дома, и сломанные качели

Изменить размер текста: A A

Полуразрушенные здания жилых домов и сломанные сооружения дворовой игровой площадки в ходе совместного рейда, обнаружили представители команды «Молодежка ОНФ» в Амурской области и уполномоченный по правам ребенка в регионе.

По итогам выездного мероприятия, проведенного в рамках всероссийской акции «Безопасность детства», был составлен список нарушений, который уполномоченный по правам ребенка направит в адрес надзорных и контролирующих органов для принятия мер по обеспечению безопасности граждан, прежде всего детей, на проблемных объектах.

В ходе рейда проверяющие осмотрели сгоревшее общежитие на улице Богдана Хмельницкого и остовы двух двухэтажных жилых домов на пересечении улиц Зейская-Калинина. Общественники отметили, что территории этих объектов не огорожены, в зданиях имеются разрушенные элементы перекрытий, несущих конструкций, куски арматуры, заполненные строительным и бытовым мусором ямы, битое стекло и кирпич, так же представляющие опасность для жизни и здоровья людей.

По словам местных жителей, в заброшенных строениях часто собираются и развлекаются подростки, причем небезопасные игры детей иногда приходится пресекать с помощью полиции.

На детской площадке, расположенной во дворе дома 123 по улице Ленина, участники рейда задокументировали сломанные качели и карусели, плохо закрепленный турник и упавшие металлические конструкции с острыми краями.

- Чтобы минимизировать риск получения детьми травм на обследованных нами объектах мы установили на них специальные предупредительные таблички. Конечно, это временная мера, но она поможет избежать непредвиденных ситуаций, пока здесь не будет наведен полный порядок. - прокомментировал региональный координатор «Молодежки ОНФ» Александр Екжанов.

С начала лета молодые общественники взяли под свой контроль около 10 объектов города. Список опасных участков участники команды составляют по сигналам амурчан, проводят обследования проблемных территорий не только в областном центре, но и в районах Приамурья.

Напомним, всероссийская акция «Безопасность детства» проходит по всей стране третий год подряд. В летний период общественники на постоянной основе проводят рейды по выявлению обстоятельств, угрожающих жизни и здоровью детей. При этом, особое внимание уделяют оперативному устранению негативных факторов. А в Приамурье участники акции также ведут большую профилактическую работу среди населения.

- Каждый месяц в рамках акции «Безопасность детства» для детей проводится единый день безопасности с привлечением родителей, представителей всех заинтересованных органов, чтобы предотвратить случаи травм и гибели детей, объяснить, что жизнь и здоровье – это самая главная ценность, главное право ребенка. И, конечно, оно должно быть сохранено нашими общими усилиями. Ведь безопасность детства – это, прежде всего, ответственность взрослых, - отметила уполномоченный по правам ребенка в Амурской области Наталья Третьякова.

ИСТОЧНИК KP.RU