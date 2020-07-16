Плановую госпитализацию в спецучреждения разрешат в Приамурье

16 Июль 2020 2020-07-16T08:58:38+03:00

Также в минздраве области рассказали о последних нововведениях. Фото: pexels.com

В том числе – для оказания высокотехнологичной помощи и ЭКО

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Во вторник, 16 июля, на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, исполняющая обязанности министра здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева предложила разрешить плановые госпитализации в специализированные учреждения, в том числе для оказания высокотехнологичной медицинской помощи и ЭКО с обязательным соблюдением всех требований.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения также рассказала, что на 16 июля в области развёрнуто 10 инфекционных госпиталей на 880 коек. Средствами индивидуальной защиты медицинские организации укомплектованы от двух недель до месяца в зависимости от наименований, лекарственные препараты имеются в достаточном количестве.

Помимо этого, в Приамурье начали внедрять телемедицинские наблюдения и консультации.

- Сегодня пошла пилотной 3 поликлиника. Сначала будем внедрять в поликлиниках города Благовещенска, следом – все поликлиники и больницы, - сообщила Светлана Леонтьева.

ИСТОЧНИК KP.RU