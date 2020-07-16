В Благовещенске за сутки коронавирус нашли у 24 человек

16 Июль 2020 2020-07-16T11:46:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В Приамурье за сутки подтвердили 44 новых случая коронавирусной инфекции. Из них 24 – в Благовещенске, 8 – в Свободном, 4 – в Ивановском районе (сёлах Среднебелое, Ивановка, Черемхово). По два человека заболели в Тынде, Белогорске и Константиновке, по одному – в Райчихинске и Магдагачах. Темп прироста за сутки составил 2%. Всего в Амурской области с начала пандемии подтвердились 2271 случай COVID-19, 1094 человека выздоровели, 32 - скончались.

- Несмотря на организованный комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, за последние 5 дней отмечаем нарастание эпидемического процесса. За 5 дней зарегистрировано 295 случаев коронавирусной инфекции, в то время как на прошлой неделе за 7 дней было зарегистрировано 210 случаев, - рассказала об эпидемиологической ситуации в регионе глава амурского Роспотребнадзора Ольга Курганова.

Она отметила, что территориями риска остаются Благовещенск и Свободный. Почти в четыре раза выросла заболеваемость в Свободном: на прошлой неделе здесь зафиксировали 21 случай, на этой – 82. В Благовещенске рост заболеваемости увеличился на 20,9% - 133 случая на этой неделе против 110 случаев на прошлой. При этом в области превалирует регистрация заболеваний средней тяжести, растёт количество тяжёлых случаев и летальных исходов, связанных с поздним обращением и вовлечением в эпидпроцесс лиц старшего возраста.

- Регистрируем инфицирование в семейных очагах, оно составляет до 3-4 единиц. Это говорит о том, что люди инфицируются непосредственно дома, не соблюдается требование по дезинфекции в очагах и своевременная изоляция, - отметила Ольга Курганова. – Необходима своевременная изоляция больных с учётом эпидемиологических показаний. Такая практика применялась эффективно на начальном периоде эпидемии. Так, главой администрации г. Белогорска принято обоснованное решение о продолжении функционирования изолятора на базе гостиницы «Заря» для своевременной изоляции и недопущению дальнейшего распространения, эффективность принятого решения демонстрируют стабильно низкие показатели заболевания на данной территории.

Также руководитель регионального Роспотребнадзора отметила, что инфицирование идёт и в общественном транспорте – заражаются пенсионеры, которые выезжают на садоводческие участки.

Главам муниципальных образований совместно с медицинскими организациями решением оперативно штаба поручено провести оценку занятости коек инфекционных госпиталей, обсерваторов, изоляторов, расположенных на подведомственных территориях и медицинских организациях, и готовность к госпитализации больных COVID-19, контактных по эпидемическим показаниям, и обеспечить госпитализацию (изоляцию) контактных, лиц с положительным результатом на новую коронавирусную инфекцию.

Всего в Приамурье коронавирус выявлен в 24 административных территориях из 28. В четырех территориях зафиксирован только один активный случай (человек, который болеет коронавирусом прямо сейчас), в двадцати – два и более активных случаев.

ИСТОЧНИК KP.RU