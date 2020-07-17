2020-07-17T04:46:08+03:00
Общество

В Благовещенске на месяц ограничат движение на участке улицы Амурской

Сезон ремонта и перекопов продолжается
Вера ПОПКОВА
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Ремонтная кампания охватила весь город. Фото: благовещенск.рфРемонтная кампания охватила весь город. Фото: благовещенск.рф
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В Благовещенске на месяц закроют участок улицы Амурской. С 27 июля по 27 августа будет полностью перекрыт для проезда квартал по Амурской между Мухина и Комсомольской. Ограничение движения связано с устройством подземных инженерных сетей.

Администрация Благовещенска настоятельно просит автомобилистов выбирать альтернативные маршруты для движения.

Напомним, что в связи с ремонтными работами будет полностью перекрыто движение транспорта на участке улицы Воронкова между Новотроицким шоссе и улицей Кантемирова.

Проезжая часть будет перекрыта с 22.00 17 июля до 06.00 18 июля. Рабочие будут укладывать трубы ливневой канализации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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