В Благовещенске на месяц ограничат движение на участке улицы Амурской
В Благовещенске на месяц закроют участок улицы Амурской. С 27 июля по 27 августа будет полностью перекрыт для проезда квартал по Амурской между Мухина и Комсомольской. Ограничение движения связано с устройством подземных инженерных сетей.
Администрация Благовещенска настоятельно просит автомобилистов выбирать альтернативные маршруты для движения.
Напомним, что в связи с ремонтными работами будет полностью перекрыто движение транспорта на участке улицы Воронкова между Новотроицким шоссе и улицей Кантемирова.
Проезжая часть будет перекрыта с 22.00 17 июля до 06.00 18 июля. Рабочие будут укладывать трубы ливневой канализации.
ИСТОЧНИК KP.RU