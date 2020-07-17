ЧС в Октябрьском районе: Ветер обрушил водонапорные башни, деревья и кровлю

17 Июль 2020 2020-07-17T05:34:09+03:00

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В Октябрьском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. Вечером 16 июля в нескольких населенных пунктах прошёл грозовой фронт со шквалистыми порывами ветра до 27 м/сек. Непогода принесла с собой разрушения. Информации о пострадавших в результате неблагоприятных погодных условий не поступало, уточняют в Главном управлении МЧС по Амурской области.

Из-за шторма сёла Екатеринославка, Варваровка, Песчаноозерка, Южное, Панино, Максимовка, Заозерный, Романовка и поселок Восточный остались без электроснабжения – сейчас оно восстановлено. Также в Екатеринославке, Варваровке, Романовке и поселке Восточном Октябрьского района ветром частично сорвано кровельное покрытие. Всего пострадало 21 здание, 15 многоквартирных жилых домов и шесть социально-значимых объектов.

В районном центре произошло падение двух деревянных водонапорных башен. В результате без водоснабжения осталось 33 объекта: 15 многоквартирных и 10 частных жилых домов, четыре административных здания, четыре социально-значимых объекта. Администрацией района оперативно был организован подвоз воды населению. Для возобновления водоснабжения к социально-значимым объектам аварийно-восстановительная бригада ООО «Авангард» провела временную линию подачи водоснабжения, по состоянию на 07.00 17 июля в 22 объектах водоснабжение восстановили по резервной схеме, работы продолжаются.

Шквалистым ветром повалено более 150 деревьев в нескольких населенных пунктах района.

На месте происшествия работают оперативная группа ГУ МЧС по Амурской области под руководством заместителя начальника Дениса Вайды и аэромобильная группировка, прибывшие из Благовещенска. В самом управлении развернут оперативный штаб. Всего в ликвидации последствий действия циклона задействовано 84 человека и 20 единиц техники.

sandradem51 Шторм в Екатеринославке

ИСТОЧНИК KP.RU